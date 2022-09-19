Фантастичний гол зі штрафного Барелли не допоміг Інтеру забрати очки в Удінезе - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру Італійської Серії А зустрічалися Удінезе та Інтер.

Для нерадзуррі все розпочалося дуже добре, позаяк уже на 5-й хвилині Ніколо Барелла виконав гросмейтерський удар зі штрафного.

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Повну версію матчу дивіться тут.

Утім, гол Барелли в підсумку став єдиним для Інтера в матчі, а натомість Удінезе забив цілих три. Тож гра сенсаційно завершилася з рахунком 3:1, а господарі закріпилися серед лідерів турнірної таблиці.

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