Джерело - Чемпіон.

Артем Громов змарнував чуову нагоду вирвати перемогу для Дніпра-1 у матчі 3-го туру Ліги конференцій проти Вадуца.

На 6-й компенсованій хвилині до основного часу нападник українського клубу, опинившись у боротьбі із захисником суперника фактично на лінії воріт, не зміг переправити м'яча за цю лінію.

Відео (таймкод - 00:04:45)

Повну версію матчу дивіться тут.

У підсумку Дніпро-1 та Вадуц розписали нічию з рахунком 2:2.

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