У Німеччині під час матчу футболіст потрапив у жорсткий нокаут після зіткнення з бетонною стіною

Джерело - Чемпіон.

Неприємний епізод трапився під час матчу однієї з регіональних футбольних ліг Німеччини - футболіст Хемпи Лейпциг Денис Йепель наздоганяючи м'яч на слизькому газоні не зміг вчасно запунитися та врізався в бетонну стіну стадіону.

Удар виявився потужним і нападник опинився в досить глибокому нокауті. Після допомоги партнерів по команді та медичного персоналу Йепель самотужки покинув поле. Наразі здоров'ю гравця нічого не загрожує.

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