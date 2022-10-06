IEM Road to Rio 2022 – команди продовжують виборювати місця на бразильський мейджор

На сонячній Мальті продовжується європейська кваліфікація IEM Road to Rio 2022 – з 4 по 9 жовтня дві групи по 16 команд розігрують по 8 путівок на бразильський IEM Rio Major 2022. Команди, які посядуть 1–4 місця, отримують запрошення на основну стадію Мейджору, а ті, що посіли 5-8 місце – в Challengers Stage.

Сам турнір IEM Rio Major 2022 відбуватиметься з 5 по 13 листопада – це буде вже другий мейджор у 2022 році від Valve, на якому 24 команди розіграють призовий фонд $1 млн!

Команда NAVI в рамках кваліфікацій вже одержала дві перемоги: 4 жовтня – над командою Illuminar, та вчора – над MOUZ. Наступна зустріч Народжених перемагати запланована на сьогоднішній вечір - о 19:15 команда змагатиметься з Outsiders.

Аналітики Parimatch прогнозують, що NAVI знову стануть сильнішими та оцінюють їх перемогу кефом 1.30, а на ймовірність перемоги Outsiders дають кеф 3.30.

Хто відправиться на Мейджор в запальному Ріо-де-Жанейро? Роби свій власний прогноз разом з Parimatch!

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