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«Реал» - «Шахтар»: битва лідерів групи F

Сьогодні 13:17 Дмитро Копій 155 0
«Реал» - «Шахтар»: битва лідерів групи F

5 жовтня. 22.00. Мадрид, "Сантьго Бернабеу".
Трансляція матчу - MEGOGO та платформа Volia TV

Після двох турів групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" перебуває на другій позиції в квартеті F. Завдяки сенсаційній перемозі над "Лейпцигом" (1:4) та нічиїй з "Селтіком" (1:1) "гірники" підходять до матчів з "Реалом" в статусі одного з лідерів групи. 

Титульний партнер ФК "Шахтар" та перший легальний букмекер Parimatch Ukraine визначив фаворитів поєдинку. Експерти впевнені, що "Реал" легко забере свої три очки і залишиться лідером групи. На перемогу "вершкових" виставлений коефіцієнт – 1.19. При цьому найімовірнішим є рахунок 2:0. Шанси на успіх "гірників" на "Сантьяго Бернабеу" розцінюють як 15.00 до 1. Коефіцієнт на нічию – 7.90.

Незважаючи на те, що "Шахтар" вже здивував всіх єврокубковими результатами, подібна оцінка експертів об’єктивна. І в першу чергу це стосується класу команд, досвіду гравців та їх індивідуальних якостей. 

Шанс для Луніна

Чинний володар трофею Ліги чемпіонів розпочав новий сезон так само тріумфально, як і закінчив попередній. Мадридці виграли Суперкубок УЄФА у "Айнтрахта", 6 з 7 стартових матчів Ла Ліги та обидва матчі групи Ліги чемпіонів. Влітку мадридці змогли позбутися "баласту" у вигляді Йовіча, Іско і навіть Бейла, а ще несподівано для всіх вболівальників "вершкових" розбили зіркове тріо Модріч – Кроос – Каземіро, відпустивши бразильця в "МЮ". Незамінних, звичайно, не існує. Набирає обертів і досвіду Вальверде, дещо менш широким кроком рухається Себайос, але зважаючи на фантастичну форму хорватсько-німецької зв’язки, проблем в центрі поля у мадридців немає. Легко закріпив за собою місце у центрі захисту і літній новачок "Реалу" Рюдігер. Німець, який дістався Мадриду безкоштовно, взяв участь у всіх матчах ново команди у сезоні.

Власне до матчу з "Шахтарем" "Реал" підходить у майже повній бойовій готовності. Єдине проблемне питання – можлива відсутність Тібо Куртуа. Бельгійський голкіпер пропустив останній тур Прімери через лівий попереково-крижовий радикуліт. Про строки його відновлення не повідомлялося, але є ймовірність, що в найближчому матчі ЛЧ він не зіграє. І це, при всьому бажанні здоров’я для Куртуа, може вилитися в подвійну радість для українських футбольних фанатів. По-перше, найкращий воротар світу не зіграє проти "гірників", а, по-друге, його місце в воротах має зайняти голкіпер збірної України Андрій Лунін. У неділю Лунін вперше зіграв на "Сантьяго Бернабеу", пропустив гол від "Осасуни", а "Реал" вперше в сезоні зіграв унічию та опустився на другу позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Українець отримав свою порцію критики, але цей матч точно може віднести собі в плюс. 

Повернення Йовічевича в Мадрид

Що стосується "Шахтаря", то команда Йовічевича в останньому турі УПЛ розбила "Металліст" 6:1 та повернула собі лідерство в чемпіонаті. Man of the match Данило Сікан зробив вже другий хет-трік за тиждень. До цього його голи допомогли українській молодіжці подолати плей-офф кваліфікації до Євро-2023 та вийти в фінальну частину турніру. В міжнародну паузу "гірники" ще й підписали новачка, до команди приєднався Єгор Назарина. На ЛЧ він, звичайно, не заявлений, але сам факт, що "гірники" продовжують укомплектовуватися молодими та перспективними гравцями не може не тішити. Хоча за даними Transfermarkt склад "Реалу" в 10 разів дорожчий за склад "Шахтаря", 837,5 млн євро проти 80,3 млн.

Особливим матч проти "вершкових" стане для головного тренера "гірників" Ігора Йовічевича. Хорватський спеціаліст був, мабуть, єдиний, хто після двох сезонів поспіль знову хотів отримати в суперники "Реал". Все тому, що Йовічевич знає мадридський клуб зсередини, оскільки 4 роки відіграв за дубль "галактікос". Тренер "Шахтаря" і досі вважає "Реал" найкращим клубом світу, хоча обіцяє бій і прагне ощасливити українських вболівальників. Прийнятним результатом для донецького клубу на виїзді була б навіть нічия, але "Шахтар" та "Реал" ще жодного разу не ділили між собою очки. Команди зустрічалися між собою 6 разів, на рахунку Мадрида 4 перемоги, двічі перемагали "гірники". Ці дві історичні гри були зіграні в сезон пандемії COVID-19, коли обидві команди через хворобу недорахувалися лідерів. У Мадриді грали навіть не на "Сантьяго Бернабеу", а на тренувальній базі "Реалу". Але в будь-якому випадку той результат є історичним і надихаючим.

Тож, вболіваємо за "Шахтар" в Лізі чемпіонів на заряджаємо на український клуб разом з Parimatch Ukraine!

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