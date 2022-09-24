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Ігнатенко хірургічним дальнім ударом забив дебютний гол за збірну України - ВІДЕО

Сьогодні 18:07 Андрій Дунець 1784 0
Ігнатенко хірургічним дальнім ударом забив дебютний гол за збірну України - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Данило Ігнатенко, #Збірна Вірменії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Данило Ігнатенко забив свій перший м'яч у складі національної збірної України. Сталося це в матчі 5-го туру Ліги націй проти Вірменії.

На 81-й хвилині представник фрацузького Бордо отримав розумний пас під удар від Артема Довбика. Ігнатенко застав голкіпера вірмен зненацька, зробивши рахунок 0:4.

    Відео

    Додамо, що Україна розгромила Вірменію з рахунком 5:0.

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