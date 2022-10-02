Безус забив шалений індивідуальний гол у стилі Мессі, змусивши партнерів ставати на коліна - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Українець Роман Безус продемонстрував високу індивідуальну майстерність у матчі 5 туру чемпіонату Кіпру між Доксою та Омонією.

На 95-й хвилині гри ексфутболіст збірної України отримав м'яч перед штрафним майданчиком і, опинившись у оточенні 4-х суперників, не знітився, а пішов у прорив до воріт. Вийшло успішно: Безус установив підсумковий рахунок зустрічі (0:2), один із одноклубників напівжартома навіть став перед Романом на коліна.

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Нагадаємо, Безус приєднався до Омонії на початку серпня після 2,5 років у Генті.

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