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Безус забив шалений індивідуальний гол у стилі Мессі, змусивши партнерів ставати на коліна - ВІДЕО

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 4072 0
Безус забив шалений індивідуальний гол у стилі Мессі, змусивши партнерів ставати на коліна - ВІДЕО
#Омонія, #Роман Безус

Джерело - Чемпіон.

Українець Роман Безус продемонстрував високу індивідуальну майстерність у матчі 5 туру чемпіонату Кіпру між Доксою та Омонією.

На 95-й хвилині гри ексфутболіст збірної України отримав м'яч перед штрафним майданчиком і, опинившись у оточенні 4-х суперників, не знітився, а пішов у прорив до воріт. Вийшло успішно: Безус установив підсумковий рахунок зустрічі (0:2), один із одноклубників напівжартома навіть став перед Романом на коліна.

Відео

Нагадаємо, Безус приєднався до Омонії на початку серпня після 2,5 років у Генті.

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