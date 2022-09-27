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Олександр Свіщов про Кубок України з водного поло: "Наш спорт – живий! І дарує людям емоції!"

Сьогодні 20:00 Дмитро Копій 75 0
У змаганні взяли участь команди з різних куточків України.
Олександр Свіщов про Кубок України з водного поло: "Наш спорт – живий! І дарує людям емоції!"

У Львові завершилися змагання Кубку України з водного поло. Про це повідомляє Медіа-центр Федерації водного поло України.

Олександр Свіщов, президент Федерації, розповів журналістам, як пройшов Кубок під час повномасштабної війни в Україні. За його словами, змагання відбулося як серед жіночих команд, так і серед чоловічих. На кубок змогли приїхати навіть команди з Донеччини.

"Знаєте, ми вірили, що зможемо провести кубок України з водного поло. Звісно, я переживав, адже в Україні триває повномасштабна війна і чи зможуть усі команди приїхати на турнір, особливо, зі Сходу країни та Києва. Але вдалось, як здавалось, неможливе: ми зібрали чоловічі та жіночі команди", — каже Олександр Свіщов.

Найскладнішим було зібрати жіночі команди, адже чималій кількості українок довелося покинути країну. "Щодо дівчат, багато хто з них перебуває і досі закордоном, там навіть наша жіноча команда виступає у першій лізі Німеччини з водного поло. Не змогли приїхати дівчата з Харкова та Дніпра", — розповідає президент Федерації, — "Ми продемонстрували, що водне поло ЖИВЕ, попри усі труднощі, які є у нашій країні. Життя триває, і спорт повинен дарувати ці емоції людям".

Олександр Свіщов також повідомив, що Кубок з водного пола відвідав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. "Ми поговорили про проблеми, які наболіли тренерам, почули думки функціонерів та зараз ведемо активну роботу. Для нас найголовніше, аби діти зі Сходу України мали можливість тренуватись та грати у водне поло. Це завдання номер один для керівництва ФВПУ. В цьому напрямк зараз ми працюємо", — заявив він. Президент ФВПУ подякував міністру і Львівській міській та обласній владі та побажав сил захисниками України: "Слава нашим захисникам і сил та терпіння, аби вигнати окупанта з нашої землі. Головна перемога буде за ЗСУ, я впевнений".

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