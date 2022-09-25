Джерело - Чемпіон.
Британець Джо Джойс (15 - 0, 14 КО) відправив у нокаут екс-чемпіона світу з Нової Зеландії Джозефа Паркера (30 - 3, 21 КО).
В 11 раунді Джойс виконав потужний хук в щелепу.
Відео нокауту
Joe Joyce with the filthy left hook 😱 #Boxing #JoyceParker pic.twitter.com/dtkxGCgQfI— bjpenndotcom (@bjpenndotcom) September 24, 2022
Британець виграв вакантний пояс тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі. Повноцінним титулом володіє Олександр Усик.
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