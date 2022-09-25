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Відео дня - Джойс потужним ударом у щелепу нокаутував Паркера

Сьогодні 12:10 Андрій Твердохліб 55 0
Відео дня - Джойс потужним ударом у щелепу нокаутував Паркера

Джерело - Чемпіон.

Британець Джо Джойс (15 - 0, 14 КО) відправив у нокаут екс-чемпіона світу з Нової Зеландії Джозефа Паркера (30 - 3, 21 КО).

В 11 раунді Джойс виконав потужний хук в щелепу.

Відео нокауту

Британець виграв вакантний пояс тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі. Повноцінним титулом володіє Олександр Усик.

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