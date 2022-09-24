"Людям із російським паспортом не продавали квитки на матч Вірменія - Україна", - журналіст

Джерело - ВЗБІРНА.

Громадянам росії (терористичної країни) був заборонений вхід на матч Ліги націй між Вірменією та Україною у Єревані.

Про це із місця подій розповів англійський журналіст українського походження Ендрю Тодос на Ютуб-каналі ВЗБІРНА.

"До України та до гімну України в Єревані поставилися нормально. Навіть казали, що у касах стадіону не продавали квитки людям, що мали російський паспорт. Тобто сьогодні на матчі Вірменія - Україна точно не було росіян", - зокрема сказав Ендрю.

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