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"Людям із російським паспортом не продавали квитки на матч Вірменія - Україна", - журналіст

Сьогодні 17:25 Андрій Дунець 411 0
"Людям із російським паспортом не продавали квитки на матч Вірменія - Україна", - журналіст
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Вірменії з футболу

Джерело - ВЗБІРНА.

Громадянам росії (терористичної країни) був заборонений вхід на матч Ліги націй між Вірменією та Україною у Єревані.

Про це із місця подій розповів англійський журналіст українського походження Ендрю Тодос на Ютуб-каналі ВЗБІРНА.

"До України та до гімну України в Єревані поставилися нормально. Навіть казали, що у касах стадіону не продавали квитки людям, що мали російський паспорт. Тобто сьогодні на матчі Вірменія - Україна точно не було росіян", - зокрема сказав Ендрю.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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