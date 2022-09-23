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Промах дня: Мбаппе не влучив у порожні ворота із п'яти метрів - ВІДЕО

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 580 0
Промах дня: Мбаппе не влучив у порожні ворота із п'яти метрів - ВІДЕО
#Ліга націй УЄФА, #Кіліан Мбаппе, #Збірна Австрії з футболу, #Збірна Франції з футболу

Джерело - Чемпіон.

Кіліан Мбаппе став головним героєм матчу Франція - Австрія у 5-му турі Ліги націй УЄФА.

Спочатку лідер французів відкрив рахунок унаслідок чудового сольного проходу на 56-й хвилині, а на 67-й (за рахунку 2:0) неймовірним чином змарнував вихід сам на сам із голкіпером. Патрік Пенц уже був відіграний - Мбаппе залишалося легко закотити м'яча до воріт, але Кіліан зробив зайвий рух, що надто сильно прокинув круглого вперед.

Відео промаху

Огляд матчу

Повну версію матчу дивіться тут.

Збірна Франції здобула важливу перемогу над Австрією з рахунком 2:0, яка дозволила Ле Бльо перед заключним туром покинути останнє місце у своїй групі, значно знизивши шанси на виліт до Ліги В.

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