Промах дня: Мбаппе не влучив у порожні ворота із п'яти метрів - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Кіліан Мбаппе став головним героєм матчу Франція - Австрія у 5-му турі Ліги націй УЄФА.

Спочатку лідер французів відкрив рахунок унаслідок чудового сольного проходу на 56-й хвилині, а на 67-й (за рахунку 2:0) неймовірним чином змарнував вихід сам на сам із голкіпером. Патрік Пенц уже був відіграний - Мбаппе залишалося легко закотити м'яча до воріт, але Кіліан зробив зайвий рух, що надто сильно прокинув круглого вперед.

Відео промаху

Mbappé



pic.twitter.com/p8Jou8SGca — REAL MADRID MIL GRAU (@realmilgrauu) September 22, 2022

Огляд матчу

Повну версію матчу дивіться тут.

Збірна Франції здобула важливу перемогу над Австрією з рахунком 2:0, яка дозволила Ле Бльо перед заключним туром покинути останнє місце у своїй групі, значно знизивши шанси на виліт до Ліги В.

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