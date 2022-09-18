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У Серії А забили гол за шаленою траєкторією у ворота Спеції Коваленка - ВІДЕО

Сьогодні 07:15 Андрій Дунець 950 0
У Серії А забили гол за шаленою траєкторією у ворота Спеції Коваленка - ВІДЕО
#Віктор Коваленко, #Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція

Джерело - Чемпіон.

В матчі 7-го туру Італійської Серії А Спеція нашого Віктора Коваленка приймала Сампдорію. Найкращий гол у зустрічі забив Абдельхамід Сабірі вже на 11-й хвилині.

Півзахисник гостей, отримавши пас неподалік від штрафного майданчика, наважився на удар по воротах, який ввів у оману голкіпера Спеції. М'яч у польоті змінив траєкторію і по-знущальному опустився за комір Бартоломею Драговському. Так рахунок став 0:1.

Відео голу та огляд матчу

Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що Спеція змогла здійснити камбек і в підсумку святкувала перемогу з рахунком 2:1.

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