Головне
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив
Сьогодні 16:15 27431 2
Джошуа отримав контракт на бій з Ф’юрі
Сьогодні 22:37 102
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй
Сьогодні 20:47 542
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 20:02 18455
Довбик - найкращий гравець тижня у Лізі Конференцій
Сьогодні 18:40 598
ЗСУ отримали ще одне авто для фронту за сприяння Favbet Foundation
Сьогодні 18:22 149
Найближчі матчі збірної України з великою ймовірністю коментуватиме легендарний коментатор
Сьогодні 17:20 1063 1
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Сьогодні 16:58 15598
Визначився транслятор найближчих матчів збірної України в Лізі націй
Сьогодні 16:50 2326
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 16:38 1931 1
Блоги
Скандального Балотеллі у нетверезому стані вивели із нічного клубу
Скандального Балотеллі у нетверезому стані вивели із нічного клубу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 21:45 139
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:38 1931 1
41-річний іспанець став найстаршим бомбардиром Ліги Європи, забивши фантастичний обвідний м'яч - ВІДЕО
41-річний іспанець став найстаршим бомбардиром Ліги Європи, забивши фантастичний обвідний м'яч - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:30 2758
Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО
Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:15 8014
Ярмоленко віддав шикарний гольовий пас із кутового за Аль-Айн - ВІДЕО
Ярмоленко віддав шикарний гольовий пас із кутового за Аль-Айн - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:05 3882
Динамо пропускає від АЕКа уже на 8-й хвилині після шикарного виконання штрафного
Динамо пропускає від АЕКа уже на 8-й хвилині після шикарного виконання штрафного Андрій Твердохліб
Вчора 22:34 2059
Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Аполлона
Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Аполлона Андрій Твердохліб
Вчора 21:22 5127
Бо гей: футболісту московського Локомотива заборонили виступати під своїм їм'ям
Бо гей: футболісту московського Локомотива заборонили виступати під своїм їм'ям Андрій Твердохліб
Вчора 20:55 919
Акробатика від Голанда та гармата Стоунза: усі голи 2 туру Ліги чемпіонів
Акробатика від Голанда та гармата Стоунза: усі голи 2 туру Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 14:53 652
The International 2022. Хто ще змагається за право участі на головному турнірі року з Dota 2
The International 2022. Хто ще змагається за право участі на головному турнірі року з Dota 2 Дмитро Копій
Вчора 14:24 334
40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО
40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:25 8926
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:00 10202
Датоме не стримав сліз після поразки від Франції у чвертьфіналі Євробаскету
Датоме не стримав сліз після поразки від Франції у чвертьфіналі Євробаскету Віктор Слюсаренко
14.09.2022 21:16 394
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО Андрій Дунець
14.09.2022 20:39 10898
Обрізка Мудрика призвела до пропущеного голу Шахтаря від Селтіка в ЛЧ - ВІДЕО
Обрізка Мудрика призвела до пропущеного голу Шахтаря від Селтіка в ЛЧ - ВІДЕО Андрій Дунець
14.09.2022 20:16 4633
Ющенко забив за Шахтар у ворота Селтіка після красивої комбінації в Юнацькій лізі УЄФА - ВІДЕО
Ющенко забив за Шахтар у ворота Селтіка після красивої комбінації в Юнацькій лізі УЄФА - ВІДЕО Андрій Дунець
14.09.2022 15:29 1185
Брюгге з Яремчуком та Соболем сенсаційно знищив Порту в Лізі чемпіонів - ВІДЕО
Брюгге з Яремчуком та Соболем сенсаційно знищив Порту в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
14.09.2022 13:17 4459
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2022 11:16 5440 1
Янніса Адетокунбо вилучили у матчі 1/4 фіналу Євробаскету-2022
Янніса Адетокунбо вилучили у матчі 1/4 фіналу Євробаскету-2022 Віктор Слюсаренко
13.09.2022 23:39 588
Перед матчем Ліги чемпіонів затримали трьох вболівальників за метання фаєрів у поліцію ВІДЕО
Перед матчем Ліги чемпіонів затримали трьох вболівальників за метання фаєрів у поліцію ВІДЕО Віктор Слюсаренко
13.09.2022 21:53 399
Прямі трансляції

Скандального Балотеллі у нетверезому стані вивели із нічного клубу

Сьогодні 21:45 Віктор Слюсаренко 143 0
Скандального Балотеллі у нетверезому стані вивели із нічного клубу
#Маріо Балотеллі

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард збірної Італії Маріо Балотеллі знову взявся за своє та потрапив на сторінки преси через свої позафутбольні витівки.

32-річний італієць лише два тижні тому випросив у Адана Демірспор перехід до Сьйону. За новий клуб він уже встиг дебютувати, але результативними діями поки що не відзначався. Незважаючи на це, потрапив до преси.

Соціальними мережами швидко поширюється відео, на якому видно, як центрфорварда дві людини п'яним виводять із клубу в Лозанні. Як інформує gazzetta.it з посиланням на Actu Foot, керівництво Сьйона та тренерський штаб таку позафутбольну поведінку Маріо розлютило. Наразі італієць не тренується з командою.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив 27431 2
Динамо - АЕК Ларнака 0:1. Як це було Динамо - АЕК Ларнака 0:1. Як це було 13351
Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО 8024
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 15598
Ярмоленко віддав шикарний гольовий пас із кутового за Аль-Айн - ВІДЕО Ярмоленко віддав шикарний гольовий пас із кутового за Аль-Айн - ВІДЕО 3887
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 18455
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 998
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45076
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7833
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1456
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 98150
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 96981