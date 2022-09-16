Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард збірної Італії Маріо Балотеллі знову взявся за своє та потрапив на сторінки преси через свої позафутбольні витівки.

32-річний італієць лише два тижні тому випросив у Адана Демірспор перехід до Сьйону. За новий клуб він уже встиг дебютувати, але результативними діями поки що не відзначався. Незважаючи на це, потрапив до преси.

Соціальними мережами швидко поширюється відео, на якому видно, як центрфорварда дві людини п'яним виводять із клубу в Лозанні. Як інформує gazzetta.it з посиланням на Actu Foot, керівництво Сьйона та тренерський штаб таку позафутбольну поведінку Маріо розлютило. Наразі італієць не тренується з командою.

Balotelli, Lozan sokaklarında sarhoş bir şekilde görüntülenmiş. Kulübü Sion ile idmanlara çıkmıyormuş. pic.twitter.com/BeEZxqabQX — Akif (@journalkif) September 16, 2022

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