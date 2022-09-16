Головне
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив
Сьогодні 16:15 26943 2
Найближчі матчі збірної України з великою ймовірністю коментуватиме легендарний коментатор
Сьогодні 17:20 387
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Сьогодні 16:58 15424
Визначився транслятор найближчих матчів збірної України в Лізі націй
Сьогодні 16:50 1032
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 16:38 1734 1
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 15:40 2454
Польща зіграє з Францією, Німеччина - з Іспанією: розклад півфіналів Євробаскету-2022
Сьогодні 10:54 319
Зінченко пропустить матчі збірної України в Лізі націй
Сьогодні 09:31 1123
Динамо після двох турів посідає останнє місце в групі B Ліги Європи
Сьогодні 00:56 918
Динамо - АЕК Ларнака 0:1: огляд матчу
Сьогодні 00:39 1250
Блоги
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:38 1732 1
41-річний іспанець став найстаршим бомбардиром Ліги Європи, забивши фантастичний обвідний м'яч - ВІДЕО
41-річний іспанець став найстаршим бомбардиром Ліги Європи, забивши фантастичний обвідний м'яч - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:30 2526
Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО
Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:15 6444
Ярмоленко віддав шикарний гольовий пас із кутового за Аль-Айн - ВІДЕО
Ярмоленко віддав шикарний гольовий пас із кутового за Аль-Айн - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:05 2898
Динамо пропускає від АЕКа уже на 8-й хвилині після шикарного виконання штрафного
Динамо пропускає від АЕКа уже на 8-й хвилині після шикарного виконання штрафного Андрій Твердохліб
Вчора 22:34 1990
Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Аполлона
Дніпро-1 за перший тайм забив три голи в ворота Аполлона Андрій Твердохліб
Вчора 21:22 4961
Бо гей: футболісту московського Локомотива заборонили виступати під своїм їм'ям
Бо гей: футболісту московського Локомотива заборонили виступати під своїм їм'ям Андрій Твердохліб
Вчора 20:55 853
Акробатика від Голанда та гармата Стоунза: усі голи 2 туру Ліги чемпіонів
Акробатика від Голанда та гармата Стоунза: усі голи 2 туру Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 14:53 631
The International 2022. Хто ще змагається за право участі на головному турнірі року з Dota 2
The International 2022. Хто ще змагається за право участі на головному турнірі року з Dota 2 Дмитро Копій
Вчора 14:24 320
40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО
40-річний воротар відбив 2 пенальті в матчі Ліги чемпіонів між Рейнджерс та Наполі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:25 8761
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:00 10113
Датоме не стримав сліз після поразки від Франції у чвертьфіналі Євробаскету
Датоме не стримав сліз після поразки від Франції у чвертьфіналі Євробаскету Віктор Слюсаренко
14.09.2022 21:16 387
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО Андрій Дунець
14.09.2022 20:39 10769
Обрізка Мудрика призвела до пропущеного голу Шахтаря від Селтіка в ЛЧ - ВІДЕО
Обрізка Мудрика призвела до пропущеного голу Шахтаря від Селтіка в ЛЧ - ВІДЕО Андрій Дунець
14.09.2022 20:16 4564
Ющенко забив за Шахтар у ворота Селтіка після красивої комбінації в Юнацькій лізі УЄФА - ВІДЕО
Ющенко забив за Шахтар у ворота Селтіка після красивої комбінації в Юнацькій лізі УЄФА - ВІДЕО Андрій Дунець
14.09.2022 15:29 1152
Брюгге з Яремчуком та Соболем сенсаційно знищив Порту в Лізі чемпіонів - ВІДЕО
Брюгге з Яремчуком та Соболем сенсаційно знищив Порту в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
14.09.2022 13:17 4398
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2022 11:16 5430 1
Янніса Адетокунбо вилучили у матчі 1/4 фіналу Євробаскету-2022
Янніса Адетокунбо вилучили у матчі 1/4 фіналу Євробаскету-2022 Віктор Слюсаренко
13.09.2022 23:39 583
Перед матчем Ліги чемпіонів затримали трьох вболівальників за метання фаєрів у поліцію ВІДЕО
Перед матчем Ліги чемпіонів затримали трьох вболівальників за метання фаєрів у поліцію ВІДЕО Віктор Слюсаренко
13.09.2022 21:53 394
Янтунен виконав шикарний баззер зі своєї половини майданчика на Євробаскеті-2022
Янтунен виконав шикарний баззер зі своєї половини майданчика на Євробаскеті-2022 Віктор Слюсаренко
13.09.2022 21:40 495
Прямі трансляції

Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом

Сьогодні 16:38 Андрій Твердохліб 1734 1
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

29 жовтня екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях 34-річний Василь Ломаченко проведе свій перший в 2022 році бій проти 26-річного американця Джермена Ортіса.

Комерційна складова або спурт Усика

Поєдинок відбудеться не на основній 20-тисячній арені Медісон Сквер Гарден (MSG), а в Hulu Theatre, який вміщує 5600 глядачів. Саме тут українець проводив свої переможні чемпіонські бої проти пуерторіканців Романа Мартинеса в 2016 році та Хосе Педраса в 2018-му, а також кубинця Гільєрмо Рігондо в 2017 році. Промоутерська компанія Ломаченка Top Rank не наважилася бронювати під цей бій велику арену MSG. Констатую, що в США Василь так і не став зіркою, яка може зібрати на кожному своєму поєдинку 20-тисячну арену. І комерційна цінність двох боїв Ломаченко в 2021 році в 15-20 разів нижча, ніж двох зустрічей в рингу Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Тобто, якщо каса першого бою Джошуа-Усик склала близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів, то протистояння Ломаченко з японцем Накатані принесло збори разів в 15 меньше. Якщо ж порівняти по цьому показнику останні бої Олександра та Василя, то там різниця ще більша.

Хоча на початковому етапі професійної боксерської кар’єри уродженец Білгород-Дністровського по цьому показнику випереджував уроженця Криму. В 2013 році Top Rank відразу запропонував дворазовому олімпійському чемпіону гарний з фінансової точки зору контракт. І вже у своєму другому бою Василь бився за звання чемпіона світу.  Паралельно Top Rank пропонував контракт і Усику, але американці відверто зізналися, що беруть Олександра майже “прицепом” до Ломаченка. Усик бути прицепом не забажав і підписав контракт с промоутерскою компанією братів Кличків К2, про що зараз навряд чи шкодує.

Розчарування в рингу та поза ним

В рингу Василь вперше розчарував 1 березня 2014 року, коли програв за очками Орландо Салідо. Мексиканец до бою з українцем мав 12 поразок на професійному рингу, в тому числі 5 нокаутом. На мій погляд, це була поразка не стільки Василя, скільки його батька та тренера Анатолія, якому на той момент відверто не вистачило тренерського досвіду в професійному боксі. Але Ломаченки зробили з цього фіаско правильні висновки, результатом чого стали чемпіонські пояси в трьох вагових категоріях. Наступний раз суддя після бою підняв руку супернику Василя тільки 17 жовтня 2020 року. На кону того поединку стояли три чемпіонських пояса, гучну сенсацію зробив Теофімо Лопес, якого до бою рахували андердогом.

В проміжку між ціми боями Ломаченко регулярно засмучував українських фанів боксу і поза рингом. У своєму Інстаграмі (зараз у Василя 2,1 млн. підписників) він почав активно репостити наративи від РПЦ Московського патріархату. Це виглядало відверто недолуго після окупації російськими загарбниками Криму та значних частин Донецької і Луганської областей й створення на ціх території так званих псевдореспублік днр та лнр, яких не визнає жодна цивілізована країна світу. При цьому Ломаченко, здається, не звертав увагу на критику від українського суспільства. Після ганебного репосту відео, де на кадрах присутній спецназ росії, а в кінці автор відео дякує "ввічливим людям", які захоплювали український Крим, наш спільний знайомий по свіжим слідам порекомендував Василю прибрати цей непотріб з власної сторінки. Мовляй, ти не розумієш, як це зараз сприйме українське суспільство. “Не бійся, з нами Бог” - такою була відповідь Ломаченка, який мав свою сталу думку з цього приводу і не бажав слухати нікого іншого.

На мій погляд, за кілька років належність до пастви РПЦ Московського патріархату перетворила Ломаченка з українця в малороса. Василь відверто не розумів, за що його критикують, ображався на, як йому здавалося, незрозумілу критику і, мабуть, на тлі цієї образи на українське суспільство на бій проти Річарда Коммі вийшов з прапором Аккермана (давня назва Білгород-Дністровського), а не традиційним українським жовто-блакитним прапором.

Війна: від голуба миру до Тероборони

Військове вторгнення російських орків в Україну, непевно, стало шоком для Василя і його тата-тренера Анатолія. Як стало справжнім шоком і для  мільйонів інших українців. Зокрема, й автора цих рядків. Але цю трагічну подію дворазовий олімпійський чемпіон прокоментував вкрай недолуго - розмістив фото голубя, якого випускають на волю дві долоні. Одна в кольорах українського прапору, інша - в кольорах російських окупантів. Цей пост Ломаченка так і не прибрав. Сподіваюсь, зараз йому соромно за нього. 

Але, мабуть, деякі речі Василь все ж таки переосмислив. Екс-чемпіон світу вступив до лав Територіальної оборони, а 1 липня  розмістив відео розбомбленої сусідньої Сергіївки (Одеська область). Щоправда, підписати відео і назвати російських орків винуватцями бомбардування Василю чомусь не вистачило мужності. Або кмітливості. 

На відміну від багатодітнього батька Усика (нагадаю, Олександр має трьох дітей до 18 років), Ломаченко не міг покинути території нашої країни без спеціального дозволу, якій надають відповідні державні органи. Василь пройшов перевірку. А значить, надав необхідні докази, що гідний цієї преференції під час військового стану. Влітку українець полетів до США готуватися до бою. 

"Хочу присвятити цей бій усьому моєму українському народу. Я гордо несу прапор кожного разу, коли виходжу в ринг”  - у заяві Ломаченко в прес-релізі до бою, який випустила його промоутерська компанія Top Rank, приємно здивували патріотичні ноти Василя, яких ми давно від нього не чули.

Русини і пагорби

В якості епілога нагадаю історію більш ніж сторічної давнини. Як це не дивно читати зараз, але під час І Світової війни на території Західної України, значна частина якої тоді належала Австро-Угорщин, була популярна москвофільська риторика. Її відчайдушно разгоняли місцеві осередки РПЦ. Наративи були ті ж самі, що і зараз. Виходьте на пагорби і чекайте російську армію! Братський народ нашої православної віри прийде і всіх вас звільнить! Але за підсумками Галицької битви 1915 року, коли російська імператорська армія тимчасово захопила Львів та Чернівці,  москвофілів на Львівщині та Буковині стало значно менше. Місяці, які українці-русини провели в окупації, дали їм можливість усвідомити, що з себе уявляє “руський мир”. Сподіваюсь, що зараз це усвідомив і Ломаченко. Тому що українське суспільство у військовий час дало чітко зрозуміти: жодному малоросу зараз не місце в Україні.  Не зважаючи на всі його регалії.  У громадянина України Ломаченко є шанси виправити свої прикрі помилки. І в рингу, і (що зараз набагато важливіше), поза ним. Тим більше, перед очима приклад Усика, який після початку війни розкрився зовсім з іншої сторони. Чекаємо рішучих кроків в цьому напрямку і від Василя.

Максим Розенко

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу відсторонював Гусєва від тренувань Динамо Луческу відсторонював Гусєва від тренувань Динамо 9595 1
Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи 6238
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив 26943 2
Динамо - АЕК Ларнака 0:1. Як це було Динамо - АЕК Ларнака 0:1. Як це було 13178
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 15424
Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО Роналду забив українському воротареві свій дебютний гол у Лізі Європи - ВІДЕО 6448
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6467
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13062
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1780
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 51405 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 26000
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12053