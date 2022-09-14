Обрізка Мудрика призвела до пропущеного голу Шахтаря від Селтіка в ЛЧ - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 2-му турі Ліги чемпіонів приймає у Варшаві шотландський Селтік. Перший гол гостей стався не без участі Михайла Мудрика.

На 10-й хвилині зустрічі півзахисник українського клубу намагався обіграти захисника Селтіка Йосипа Юрановича, але той просто вибив м'яч з-під ніг Мудрика, розігнавши контратаку своєї команди. Її результативно завершив Рео Хатате - 0:1.

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