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Обрізка Мудрика призвела до пропущеного голу Шахтаря від Селтіка в ЛЧ - ВІДЕО

Сьогодні 20:16 Андрій Дунець 227 0
Обрізка Мудрика призвела до пропущеного голу Шахтаря від Селтіка в ЛЧ - ВІДЕО
#Ліга чемпіонів, #Селтік, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 2-му турі Ліги чемпіонів приймає у Варшаві шотландський Селтік. Перший гол гостей стався не без участі Михайла Мудрика.

На 10-й хвилині зустрічі півзахисник українського клубу намагався обіграти захисника Селтіка Йосипа Юрановича, але той просто вибив м'яч з-під ніг Мудрика, розігнавши контратаку своєї команди. Її результативно завершив Рео Хатате - 0:1.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

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