Ющенко забив за Шахтар у ворота Селтіка після красивої комбінації в Юнацькій лізі УЄФА - ВІДЕО

Олександр Ющенко відкрив рахунок у матчі 2 туру Юнацької ліги УЄФА між донецбким Шахтарем та шотландським Селтіком із Глазго.

На 25-й хвилині юні Гірники розіграли фірмову комбінацію Шахтаря ще із часів Луческу, коли завершальний пас віддається під удар футболістові, що набігає до штрафного майданчика. Таким гравцем цього разу виявився правий півзахисник Ющенко 2005 року народження, що відгукнувся на передачу Владислава Погорілого.

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Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що Шахтар у підсумку здобув перемогу з рахунком 2:1 і після двох турів лідирує у групі F зі 100-відсотковим показником.

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