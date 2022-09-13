Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 вересня, у Франції відбудеться матч 2-го туру Ліги чемпіонів між Марселем та Айнтрахтом.
На території стадіону Велодром вже почалися затримування вболівальників за метання фаєрів у поліцію, повідомляє журналіст Ніколя Пеллетьє.
За інформацією Фабріса Ламперті, органи правопорядку застосовували сльозогінний газ вже за 2 часи до матчу.
Зараз трибуну гостей оточують силовики, щоб огородити фанатів Айнтрахта від домашніх вболівальників.
Meanwhile, outside the Stade Vélodrome 👀🔥— Get French Football News (@GFFN) September 13, 2022
pic.twitter.com/B29ilhsQlG
Матч Марсель - Айнтрахт має розпочатися об 22.00.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua