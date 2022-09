Сьогодні, 13 вересня, у Франції відбудеться матч 2-го туру Ліги чемпіонів між Марселем та Айнтрахтом.

На території стадіону Велодром вже почалися затримування вболівальників за метання фаєрів у поліцію, повідомляє журналіст Ніколя Пеллетьє.

За інформацією Фабріса Ламперті, органи правопорядку застосовували сльозогінний газ вже за 2 часи до матчу.

Зараз трибуну гостей оточують силовики, щоб огородити фанатів Айнтрахта від домашніх вболівальників.

Meanwhile, outside the Stade Vélodrome 👀🔥



pic.twitter.com/B29ilhsQlG