Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 вересня, у Франції відбудеться матч 2-го туру Ліги чемпіонів між Марселем та Айнтрахтом.

На території стадіону Велодром вже почалися затримування вболівальників за метання фаєрів у поліцію, повідомляє журналіст Ніколя Пеллетьє.

За інформацією Фабріса Ламперті, органи правопорядку застосовували сльозогінний газ вже за 2 часи до матчу.

Зараз трибуну гостей оточують силовики, щоб огородити фанатів Айнтрахта від домашніх вболівальників.

Meanwhile, outside the Stade Vélodrome 👀🔥



pic.twitter.com/B29ilhsQlG — Get French Football News (@GFFN) September 13, 2022

Матч Марсель - Айнтрахт має розпочатися об 22.00.

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