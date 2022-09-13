Головне
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 18:17 3082
Хоменець здобула срібло чемпіонату світу
Сьогодні 22:23 82
Спортінг сенсаційно переміг Тоттенгем, Інтер здолав Вікторію: результати 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:38 207
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 21:24 14739
Іспанія перемогла Фінляндію і вийшла в півфінал Євробаскету
Сьогодні 20:17 321
Шахтар - Селтік: онлайн-трансляція
Сьогодні 19:58 2247
Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:57 1665
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 18:53 399
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 18:02 298
Група компаній FAVBET запускає благодійне промо «Прокачка авто для ЗСУ»
Сьогодні 16:26 156
Блоги
Перед матчем Ліги чемпіонів затримали трьох вболівальників за метання фаєрів у поліцію ВІДЕО
Перед матчем Ліги чемпіонів затримали трьох вболівальників за метання фаєрів у поліцію ВІДЕО Віктор Слюсаренко
Сьогодні 21:53 81
Янтунен виконав шикарний баззер зі своєї половини майданчика на Євробаскеті-2022
Янтунен виконав шикарний баззер зі своєї половини майданчика на Євробаскеті-2022 Віктор Слюсаренко
Сьогодні 21:40 142
Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО
Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 18:47 3226
Леоненко: Мої коти досі ржуть із Гармаша - ВІДЕО
Леоненко: Мої коти досі ржуть із Гармаша - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 16:12 2231
Суддя переживав за свою безпеку! У Франції зіграли божевільний матч із 9 голами та 3 вилученнями у господарів - ВІДЕО
Суддя переживав за свою безпеку! У Франції зіграли божевільний матч із 9 голами та 3 вилученнями у господарів - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 12:10 978
У Бундеслізі забили шалений гол за чудернацькою траєкторією у ворота Баєра - ВІДЕО
У Бундеслізі забили шалений гол за чудернацькою траєкторією у ворота Баєра - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:18 6722
Ярмоленко заговорив голосом зруйнованого рідного стадіону в Чернігові - ВІДЕО
Ярмоленко заговорив голосом зруйнованого рідного стадіону в Чернігові - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 18:19 1147
Тезка легендарного футболіста збірної Франції забив божевільний гол у дев'ятку з далекої відстані - ВІДЕО
Тезка легендарного футболіста збірної Франції забив божевільний гол у дев'ятку з далекої відстані - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 17:36 2498
Лінекер у захваті від Збройних Сил України
Лінекер у захваті від Збройних Сил України Андрій Твердохліб
Вчора 16:23 2755
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом Андрій Твердохліб
Вчора 16:07 15722 5
Шевченко, Блохін та Бєланов звернулися до збірної Боснії з приводу матчу проти росії
Шевченко, Блохін та Бєланов звернулися до збірної Боснії з приводу матчу проти росії Андрій Дунець
Вчора 15:07 1502
Як розрахувати математичне сподівання (МС) у ставках на спорт
Як розрахувати математичне сподівання (МС) у ставках на спорт Дмитро Копій
Вчора 14:48 315
Приклад для наслідування: Стаховський ще в 2014 році відмовився розмовляти з російськими ЗМІ
Приклад для наслідування: Стаховський ще в 2014 році відмовився розмовляти з російськими ЗМІ Андрій Твердохліб
Вчора 14:46 445
Де дивитися Setanta Sports Ukraine за кордоном
Де дивитися Setanta Sports Ukraine за кордоном Дмитро Копій
Вчора 13:49 343
Воротар врятував життя вболівальнику на матчі Барселони в Ла Лізі - ВІДЕО
Воротар врятував життя вболівальнику на матчі Барселони в Ла Лізі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:23 6644
Емоції дня. Тренер збірної Італії накинувся на Янніса після виходу в 1/4 фіналу Євро-2022
Емоції дня. Тренер збірної Італії накинувся на Янніса після виходу в 1/4 фіналу Євро-2022 Андрій Твердохліб
Вчора 12:45 575
Литовські фанати традиційно заспівали пісню путін - х**ло
Литовські фанати традиційно заспівали пісню путін - х**ло Андрій Твердохліб
11.09.2022 16:51 530
Відео дня. Військовий ЗСУ, який звільняв Високопілля, зробив перший символічний удар по м'ячу в матчі Кривбас - Верес
Відео дня. Військовий ЗСУ, який звільняв Високопілля, зробив перший символічний удар по м'ячу в матчі Кривбас - Верес Андрій Твердохліб
10.09.2022 23:58 1357
Півзахисник Лейпцига гарматним ударом вразив ворота Боруссії ВІДЕО
Півзахисник Лейпцига гарматним ударом вразив ворота Боруссії ВІДЕО Віктор Слюсаренко
10.09.2022 20:09 714
Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ
Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ Віктор Слюсаренко
10.09.2022 17:54 3408
Прямі трансляції

Перед матчем Ліги чемпіонів затримали трьох вболівальників за метання фаєрів у поліцію ВІДЕО

Сьогодні 21:53 Віктор Слюсаренко 84 0
Перед матчем Ліги чемпіонів затримали трьох вболівальників за метання фаєрів у поліцію ВІДЕО
#Айнтрахт, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 вересня, у Франції відбудеться матч 2-го туру Ліги чемпіонів між Марселем та Айнтрахтом.

На території стадіону Велодром вже почалися затримування вболівальників за метання фаєрів у поліцію, повідомляє журналіст Ніколя Пеллетьє.

За інформацією Фабріса Ламперті, органи правопорядку застосовували сльозогінний газ вже за 2 часи до матчу.

Зараз трибуну гостей оточують силовики, щоб огородити фанатів Айнтрахта від домашніх вболівальників.

Матч Марсель - Айнтрахт має розпочатися об 22.00.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи 2901
Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО 3245
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 3082
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 14739
Ломаченко: Присвячую бій з Ортісом моєму українському народу Ломаченко: Присвячую бій з Ортісом моєму українському народу 2844
Шахтар - Селтік: онлайн-трансляція Шахтар - Селтік: онлайн-трансляція 2247
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 185776
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 17975
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5282
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 97991
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11452 2
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 50672