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Таллес подвоїв рахунок у матчі із Зорею

Сьогодні 18:14 Віктор Слюсаренко 620 0
Таллес подвоїв рахунок у матчі із Зорею
#Зоря, #Рух Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру УПЛ Рух - Зоря бразильський легіонер львівської команди Таллес оформив дубль.

На 42-ій хвилині матчу Сапуга наважився на удар з 17 метрів - голкіпер Зорі Мацапура припустився помилки, відбивши м'яч перед собою. Цим сповна скористався легіонер Руху Таллес. Він був першим на добиванні і відправив круглого у кут воріт. А на 48-ій хвилині Мацапура припустився ще однієї помилки - у власному штрафному майданчику порушив правила проти Таллеса (гравець Руху перебував майже під нульовим кутом до воріт і не варто було порушувати правила) і сам потерпілий реалізував пенальті - 2:0.

Нагадаємо, що на нашому сайті маєте змогу слідкувати за перебігом матчу Рух - Зоря

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