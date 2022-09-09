Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру УПЛ Рух - Зоря відкрито рахунок.

На 42-ій хвилині матчу Сапуга наважився на удар з 17 метрів - голкіпер Зорі Мацапура припустився помилки, відбивши м'яч перед собою. Цим сповна скористався легіонер Руху Таллес. Він був першим на добиванні і відправив круглого у кут воріт.

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