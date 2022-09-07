Захисник Бенфіки забив гол за неймовірною дугою в Лізі чемпіонів - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Алехандро Грімальдо став головним героєм матчу Бенфіка - Маккабі в першому турі Ліги чемпіонів.

Іспанський лівий захисник господарів поля відзначився гольовим пасом та забитим голом. М'яч Грімальдо, можливо, вийшов найкращим у стартовому турі ЛЧ.

На 54-й хвилині Алехандро підібрав ігровий снаряд неподалік центру поля, пройшов кілька метрів, після чого пробив за фантастичною траєкторією.

Відео голу

Повну версію матчу дивіться тут.

У підсумку дві результативні дії Грімальдо принесли успіх Бенфіці у зустрічі, адже лісабонці сяткували перемогу з рахунком 2:0.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua