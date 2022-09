Помилка Зінченка призвела до першого голу МЮ у ворота Арсенала - ВІДЕО

Олександр Зінченко провів не найкращий свій матч у 6 турі АПЛ. Його Арсенал грав на виїзді проти Манчестер Юнайтед.

На 35-й хвилині українець зіграв неуважно, загубивши власну позицію лівого захисника. Завдяки цьому Антоні, новачок МЮ, перебував без опіки у зоні правого нападника. Маркусу Решфорду залишалося віддати пас на гол бразильцеві - 1:0.

Drury's commentary on this Antony goal just hits different #mufc #antony00 pic.twitter.com/743PFbKFyH