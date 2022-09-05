Помилка Зінченка призвела до першого голу МЮ у ворота Арсенала - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко провів не найкращий свій матч у 6 турі АПЛ. Його Арсенал грав на виїзді проти Манчестер Юнайтед.

На 35-й хвилині українець зіграв неуважно, загубивши власну позицію лівого захисника. Завдяки цьому Антоні, новачок МЮ, перебував без опіки у зоні правого нападника. Маркусу Решфорду залишалося віддати пас на гол бразильцеві - 1:0.

Відео голу

Зінченко був замінений на 74-й хвилині на Едді Нкетію, а Арсенал у підсумку поступився із рахунком 1:3.

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