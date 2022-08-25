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Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО

Сьогодні 17:55 Андрій Дунець 531 0
Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО
#Ліга чемпіонів, #ПСВ, #Рейнджерс, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді плей-оф раунду кваліфікації ЛІги чемпіонів нідерландський ПСВ зустрічався із шотландським Рейнджерс. Долю гри вирішила помилка Андре Рамалью.

Захисник ПСВ на 60-й хвилині проявив кричущу безвідповідальність, дозволивши легко обікрасти себе гравцеві суперника у простій ситуації. Все завершилося голом Антоніо Чолака у порожні ворота.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

Матч завершився з рахунком 0:1 на користь Рейнджерс (2:3 за підсумком обох матчів). Ця перемога дозволила шотландському клубові потрапити до групового  етапу Ліги чемпіонів уперше за 12 років.

Київське Динамо також повинно бути задоволене таким результатом, адже тепер не доведеться зустрічатися у групі Ліги Європи зі справжніми топклубами.

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