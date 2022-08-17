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Воротар ПСВ подарував гол супернику, випустивши м'яч із рук, у кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО

Сьогодні 07:10 Андрій Дунець 449 0
Воротар ПСВ подарував гол супернику, випустивши м'яч із рук, у кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО
#Бенітес, #Ліга чемпіонів, #ПСВ, #Рейнджерс

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів шотландський Рейнджерс удома грав проти нідерландського ПСВ. Автором головного курйозу поєдинку став голкіпер гостей Вальтер Бенітес.

На 70-й хвилині зустрічі господарі виконували штрафний. Том Лоренс пробив нехитро й по центру, але Бенітес допоміг м'ячеві перетнути лінію воріт - аргентинський воротар випустив із рук мокрий від дощу ігровий снаряд.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

Помилка Бенітеса не стала фатальною, адже матч завершився унічию (2:2). Наступного тижня, 24 серпня, у Ейндговені ПСВ та Рейнджерс з'ясують, хто з них потрапить до групового етапу.

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