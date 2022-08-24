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Динамо, пусти Сетанту на свій стадіон!

Сьогодні 15:11 Андрій Дунець 522 2
Динамо, пусти Сетанту на свій стадіон!
#Setanta, #Рух, #Ігор Суркіс, #Ігор Циганик, #Григорій Козловський, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

"Ми – мокрі бандити", – казав колись один бандит у комедії "Сам удома". 

"Ми – за безкоштовний футбол для вболівальників", – кажуть нині інші бандити із комедії "Український футбол".

Якби УПЛ була художнім фільмом, то, безперечно, найлегшим завданням було би визначити в ньому позитивних та негативних героїв. Тобто бандитів. Ба більше, це був би дуже зручний тест на ідіота.

Якщо вам подобається те, що кажуть Суркіс, Козловський чи Циганик, та не подобається слово "Сетанта", а також слова "футбол" і "платити", що складені в одне речення, то все зрозуміло. Вас можна привітати: ви – ідіот. Ви провалили цей вельми зручний іспит.

Кевін МакКалістер для вас, очевидно, є злодієм-антагоністом.

Звісно, не варто порівнювати український футбол зі "Сам удома". Так, і те, й інше є комедіями, але лише одна із них – якісна.

Футбол – розвага, а за розваги потрібно платити. Це чиста правда. Як і правда те, що матчі УПЛ – це не розвага. Їх вмикають, аби страждати та щоби потім зробити клікбейтний заголовок у новині про те, як представник ЗСУ та весь його тренерський штаб обматюкали арбітра.

Поки що не вдалося побачити жодної хвилини жодного матчу нового сезону чемпіонату України. І я цим рішуче задоволений. Добре, що наявність інтернету та підписки на низку ТГ-каналів легко дозволяють робити для сайту блог про те, чого не бачив.

Хочеться, аби цей щасливий нуль і надалі зберігався. Але ті, хто мають бажання мучитися разом із тими двадцятьма двома на полі, все одно повинні собі таке дозвілля профінансувати.

Суркіс має рацію, коли каже, що в Динамо є величезна (точно найбільша в цій країні) армія вболівальників. Я теж раніше був одним із них. Проте кожен із них має заплатити за те, аби побачити гру навіть Артема Бєсєдіна – найбільш фальшивої зі всіх дев'яток. Байдуже, що там у своїй щотижневій пропаганді каже Ігор Циганик – найбільш ручний зі всіх журналістів.

Дійсно, раніше трансляції футболу були безплатними і це вважалося нормальним. Як і воротарям забирати м'яч до рук після пасу захисника ногою. Це, кажуть, теж раніше поважали.

А чи було колись нормальним не впускати на свій стадіон офіційного транслятора турніру? Чи нормально, що в Руха тепер буде свій власний Круторогов на максималках? Чи нормально грабувати дітей у переддень Різдва?

Не варто забувати, що мокрі бандити пізніше стали липкими.

Андрій Дунець, Чемпіон

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