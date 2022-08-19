Олімпійський чемпіон знову підтримав Україну: історія про справжню чоловічу дружбу та дух суперництва у спорті

Джерело - Чемпіон.

Напередодні на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022 після завершення фіналу змагань у срибунів у висоту весь світ облетіли кадри, на яких новоспечений чемпіон, італієць Джанмарко Тамбері, обіймає бронзового призера, нашого Андрія Проценка.

A bronze medal and a hug from Gianmarco Tamberi. 🤗



Andriy Protsenko 🇺🇦 wins Ukraine's first medal of #Munich2022 with bronze in the high jump! 🥉#BackToTheRoofs pic.twitter.com/0x1LxcRMQW — European Athletics (@EuroAthletics) August 18, 2022

Здавалося б, традиційні обійми призерів, але все не зовсім так.

Передісторія

На чемпіонаті світу в закритих приміщеннях, який відбувся у Белграді в березні 2022 року, Тамбері влаштував справжній перфоманс на підтримку України.

Італієць під час змагань у секторі наклеїв на плече прапор України, а також написав під ним прізвища українських спортсменів Богдана Бондаренка та Андрія Проценка, які виступали з ним у секторі для стрибків у висоту.

"Дуже радий, що здобув бронзу на чемпіонаті світу. Це був непростий турнір. Данина Бондаренку та Проценку? Хотів стрибнути і для них також", - зазначив Тамбері.

Просто неймовірний жест від суперника в секторі, та людини з великої літери поза ним. А відбувалося це в той час, коли Андрій Проценко був у окупації російської орди.

Історії війни. Андрій Проценко: з російської окупації на подіум чемпіонату світу

Чемпіонат Європи-2022

Повернімось у день вчорашній. Уже після перших емоцій від перемоги Тамбері відразу позував для фотокорів у обіймах Проценка під синьо-жовтим прапором, а вже потім узяв прапор Італії.

"Намагаюся бути в курсі подій щодо цієї дикої ситуації, яка відбувається в Україні. Усе, що я можу, так це битися та підтримувати своїх друзів з України, людей, яких я знаю. І я роблю все, що я можу – писав Андрієві Проценку, Богдану Бондаренку з моменту, коли розпочалася війна. Писав, чи їм потрібна бодай якась допомога, і я її намагався б забезпечити. Але я розумію, що цього недостатньо, і я молюся, щоб це закінчилося якомога скоріше. Коли я програв бронзу в Юджині Проценку (на чемпіонаті світу-2022), був засмучений за себе, але радий за нього. Це вперше у моєму житті, коли від четвертого місця не було так важко. Для них цей момент означав більше, аніж для мене. Радий, що на ЧЄ Проценко здобув ще одну медаль. Просто молюся, щоб все скоро закінчилося", – сказав Тамбері після здобуття золотої медалі.

Джанмарко Тамбері

Італійський легкоатлет, стрибун у висоту. Народився 1 червня 1992 року в Чивітанова-Марке, Провінція Мачерата, Марке, Італія. Має прізвисько: Half-shave (напівпоголений) і Gimbo.

Олімпійський чемпіон (2021);

Чемпіон світу в приміщенні (2016);

Переможець Діамантової ліги сезону-2021;

Переможець Світового легкоатлетичного туру в приміщенні (2021);

Чемпіон Європи (2016);

Чемпіон Європи в приміщенні (2019), срібний призер чемпіоната Європи в приміщенні (2021);

Бронзовий призер чемпіоната Європи серед юніорів (2011);

Багаторазовий чемпіон Італії просто неба (2012, 2014, 2016, 2018, 2020) та в приміщенні (2016, 2019, 2021);

Тренується під керівництвом батька, Марко Тамбері, ексстрибуна у висоту, учасника Олімпійських ігор (1980).

Післямова

Автора цих рядків вразила не стільки підтримка України та українських спортсменів від видатного спортсмена сучасності, а справжній дух чоловічого суперництва у секторі та відносини поза ним. Саме таких вчинків так бракує сучасному професійному спорту.

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