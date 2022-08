Олімпійський чемпіон знову підтримав Україну: історія про справжню чоловічу дружбу та дух суперництва у спорті

Напередодні на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022 після завершення фіналу змагань у срибунів у висоту весь світ облетіли кадри, на яких новоспечений чемпіон, італієць Джанмарко Тамбері, обіймає бронзового призера, нашого Андрія Проценка.

A bronze medal and a hug from Gianmarco Tamberi. 🤗



Andriy Protsenko 🇺🇦 wins Ukraine's first medal of #Munich2022 with bronze in the high jump! 🥉#BackToTheRoofs pic.twitter.com/0x1LxcRMQW