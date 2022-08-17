Зупиніть цього Зінченка: іноземний Твіттер-акаунт вражений фінтом українця в матчі АПЛ - відео

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко став героєм одного з дописів популярної сторінки у Твіттері під назвою Stop That Football.

Даний акаунт має свій стиль постів, кожен із яких починає словами "Stop that ...", а далі підставляє прізвище конкретного гравця. Після матчу АПЛ проти Лестера до цієї рубрики потрапив і Зінченко.

Приводом став його спритний пас-фінт на парнера Граніта Джаку. "Stop that Zinchenko", - написали автори і прикріпили відео моменту.

Відео

Stop that Zinchenko. pic.twitter.com/i0lnaTCAzS — Stop That Football (@stopthatfooty) August 15, 2022

Додамо, що фанати Арсенала настільки задоволені стартом виступів українця за лондонський клуб, що вже присвячують йому пісні.

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