Зупиніть цього Зінченка: іноземний Твіттер-акаунт вражений фінтом українця в матчі АПЛ - відео

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#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко став героєм одного з дописів популярної сторінки у Твіттері під назвою Stop That Football.

Даний акаунт має свій стиль постів, кожен із яких починає словами "Stop that ...", а далі підставляє прізвище конкретного гравця. Після матчу АПЛ проти Лестера до цієї рубрики потрапив і Зінченко.

Приводом став його спритний пас-фінт на парнера Граніта Джаку. "Stop that Zinchenko", - написали автори і прикріпили відео моменту.

Відео

Додамо, що фанати Арсенала настільки задоволені стартом виступів українця за лондонський клуб, що вже присвячують йому пісні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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