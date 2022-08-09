Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні київське Динамо у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти австрійського Штурма.

Кияни вдруге зіграють із командою з Граца. перший матч відбувся тминулої середи - Динамо перемогло (1:0). Однак український клуб має дуже насичену історію протистоянь із представниками Австрії.

Динамо 15 разів зустрічалося з астрійськими командами - тотальна перевага української команди (10 перемог, 2 нічиї і 3 поразки)

Уперше команда зі столиці України зіграла з австрійцями в далекому 1969 році.

Кубок чемпіонів 1969/70

У першому раунді Кубка чемпіонів суперником Динамо стала столична Аустрія. Перша гра на Пратерштадіоні зібрала більше 60 тис глядачів. Фаворит поступався після першого тайму, але голи Овсяннікова та Мунтяна розставили усе на свої місця.

У матчі-відповіді першими знову забили австрійці, але голи Мунтяна, Бишовця і Пузача в другому таймі принесли впевнену перемогу киянам.

Аустрія – Динамо – 1:2

Голи: 1:0 Рідль 27, 1:1 - Овсянніков 51, 1:2 Мунтян 58

Динамо – Аустрія – 3:1

Голи: 0:1 - Парітс 18, 1:1 Мунтян 48, 2:1 - Бишовець 86, 3:1 Пузач 88

Кубок чемпіонів 1972/73

Цього разу Динамо протистояв сенсаційний чемпіон Австрії - Ваккер із міста Інсбрук. Обидва матчі 1/16 фіналу виявились для українців важкими - мінімальна перемога у гостях (0:1), та 2:0 у Києві.

Ваккер Інсбрук – Динамо – 0:1

Гол: 0:1 - Пузач 88

Динамо – Ваккер Інсбрук – 2:0

Голи: 1:0 - Пузач 23, 2:0 - Дамін 82

Кубок чемпіонів 1981/82

В 1/8 фіналу жереб обрав підопічним Валерія Лобановського віденьску Аустрію. Динамо завдяки голу Андрія Баля мінімально здолало чемпіона Австрії у гостях, а гра в Києві завершилася нічиєю, завдяки голу Леоніда Буряка з пенальті.

Аустрія – Динамо – 0:1

Гол: 0:1 - Баль 23

Динамо – Аустрія – 1:1

Голи: 0:1 Петков 23, 1:1 - Буряк 37, пен

Кубок Кубків 1985/86

Одна із найяскравіших сторінок в історії київського гранда не обійшлася без участі представника Австрії. Динамо на неймовірній швидкості летіло до свого другого євротрофею. В 1/4 фіналу перешкодити легендарній команді намагався Рапід. Лобановський і Ко двічі дакласували своїх опонентів і вийшли у півфінал.

Рапід – Динамо – 1:4

Голи: 0:1 - Бєланов 55, 0:2 - Бєланов 61, 0:3 - Рац 68, 0:4 - Яковенко 74, 1:4 Вільфюрт 84

Динамо – Рапід – 5:1

Голи: 1:0 - Яремчук 7, 2:0 - Бєланов 12, пен, 2:1 - Халілович 27, 3:1 - Яремчук 32, 4:1 - Блохін 43, 5:1 - Євтушенко 79

Кубок УЄФА 1992/93

В 1/32 киянам протистояв добрий знайомий - Рапід. Динамо зуміло пробитися до наступного раунду лише за рахунок гостьового голу. Удома кияни виграли - 1:0, а матч-відповід міг перетворитися на справжній жах. До 39-ї хвилини Динамо "горіло" - 3:0. Але ще до перерви Леоненко реалізував пенальті, а за 6 хвилин до фінального свистка оформив дубль.

Динамо – Рапід – 1:0

Гол: 1:0 - Яковенко 46

Рапід – Динамо – 3:2

Голи: 1:0 - Мандреко 8, 2:0 Фьортофт 30, 3:0 Фьортофт 38, 3:1 - Леоненко 44, пен, 3:1 - Леоненко 84

Ліга чемпіонів 1995/96

Провальний сезон. Рапід нарешті взяв реванш у Динамо. Вдома австрійці виграли - 2:0, у Києві - 4:2.

Рапід – Динамо – 2:0

Голи: 1:0 - Штумпф 7, 2:0 - Гуггі 89

Динамо – Рапід – 2:4

Голи: 1:0 - Калітвінцев 7, 1:1 - Іванов 23, 1:2 - Іванов 42, 1:3 Кюбауер 33, 1:4 - Хацкевич 62, авт, 2:4 - Максимов 77

Ліга Європи 2013/14

Знову Рапід і дуже дивна перша гра підопічних Блохіна. Динамо впевнено вигравала у Відні завдяки голу Ярмоленка та автоголу Дібона, але у другому таймі все змінилося - Бургшталлер і Трімель встановили підсумкову нічию. У Києві Динамо упевнено перемогло.

Рапід – Динамо – 2:2

Голи: 0:1 - Ярмоленко 30, 0:2 - Дібон, 34 авт, 1:2 - Бургшталлер 53, 2:2 - Трімель 90+3

Динамо – Рапід – 3:1

Голи: 0:1 - Бойд 6, 1:1 - Ленс 22, 2:1 - Гусєв 28, 3:1 - Велозу 70

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