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Гол Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Астану в Лізі конференцій - ВІДЕО

Сьогодні 08:58 Андрій Дунець 498 0
Гол Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Астану в Лізі конференцій - ВІДЕО
#Астана, #Ліга конференцій, #Ракув, #Владислав Кочергін

Джерело - Чемпіон.

Українець Владислав Кочергін вийшов на заміну в першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій між польським Ракувом та казахстанською Астаною.

Поєдинок завершився розгромною перемогою поляків - 5:0. Кочергін забив 4-й гол господарів на 77-й хвилині, відгукнувшись на чудовий пас від Іві.

Відео голу Кочергіна

Нагадаємо, що навесні Владислав Кочергін розірвав угоду із луганською Зорею в односторонньому порядку і зміг перейти до Ракува завдяки дозволу ФІФА для гравців з України, прийнятому через війну.

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