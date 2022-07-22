Гол Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Астану в Лізі конференцій - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Українець Владислав Кочергін вийшов на заміну в першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій між польським Ракувом та казахстанською Астаною.

Поєдинок завершився розгромною перемогою поляків - 5:0. Кочергін забив 4-й гол господарів на 77-й хвилині, відгукнувшись на чудовий пас від Іві.

Відео голу Кочергіна

Нагадаємо, що навесні Владислав Кочергін розірвав угоду із луганською Зорею в односторонньому порядку і зміг перейти до Ракува завдяки дозволу ФІФА для гравців з України, прийнятому через війну.

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