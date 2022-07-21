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Челядін фантастичним дальнім ударом вирвав перемогу для Ворскли над АІКом - ВІДЕО

Сьогодні 22:29 Андрій Дунець 333 0
Челядін фантастичним дальнім ударом вирвав перемогу для Ворскли над АІКом - ВІДЕО
#Ворскла, #Ліга конференцій, #АІК

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій полтавська Ворскла грала проти шведського АІКа. Розв'язка у грі настала на 69-й хвилині після пострілу Артема Челядіна.

Футболіст українського клубу підібрав м'яч у центрі поля і, не довго думаючи, потужно поцілив у дальню "дев'ятку" воріт номінальних гостей, встановивши підсумковий рахунок на користь Ворскли - 3:2.

Нагадаємо, що Ворскла та АІК напередодні виступили зі спільним зверненням до Шведського футбольного союзу із проханням провести обидва матчі, 21-го та 27-го липня, у Стокгольмі - на стадіонах Стокгольм Арена та Френдз Арена відповідно.

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