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Гравці Црвени Звезди проігнорували акцію на підтримку України перед матчем Євроліги

Сьогодні 17:43 Андрій Дунець 473 0
Гравці Црвени Звезди проігнорували акцію на підтримку України перед матчем Євроліги
#війна, #Євроліга, #Црвена Звезда

Джерело - Чемпіон.

Перед поєдинком баскетбольної Євроліги між литовським Жальгірісом та сербською Црвеною Звездою гравці та судді підтримали Україну, тримаючи жовто-синій плакат із написом Stop War. Втім, не всі учасники зустрічі долучилися до флешмобу.

Баскетболісти Црвени Звезди демонстративно не стали брати до рук стяг, після чого на трибунах спорткомплексу у Вільньюсі вмить залунав гучний свист на адресу гостьової команди.

І це далеко не все. Місцеві фани, відомі своїми проукраїнськими та антиросійськми настроями, почали скандувати "F*ck you Serbia" та "Слава Україні! - Героям Слава!"

Після гри один із гравців сербського клубу заявив, що команді заборонили брати участь у цій акції:

"Як команді, нам сказали у жодному разі не торкатися цього прапора".

А головний тренер команди сказав, що питання щодо відмови участі в акції "не до нього".

Зазначимо, що сам матч завершився з рахунком 103:98 на користь Жальгіріса.

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