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Заслужений відпочинок: Терлюга показала неймовірне тіло на відпочинку

Сьогодні 10:03 Андрій Твердохліб 979 0
Заслужений відпочинок: Терлюга показала неймовірне тіло на відпочинку

Джерело - Чемпіон.

Зіркова українська каратиста Анжеліка Терлюга після перемоги на Всесвітніх іграх-2022 відправилась на відпочинок на берег Чорного моря.

Тіло та фігура одеситки вражають.

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Допис, поширений Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

Анжеліка Терлюга (карате)

  • Народилася в Одесі;
  • Віцечемпіонка Олімпійських ігор у Токіо-2020;
  • Чемпіонка та віцечемпіонка Всесвітніх ігор;
  • Багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів світу та Європи;
  • Багаторазова переможниця найпрестижніших світових змагань;
  • Двічі визнавалася нйакращою спортсменкою місяця в Україні;
  • У 2021 році вийшла заміж за рідного брата азербайджанської каратистки Ірини Зарецької - Володимира.

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