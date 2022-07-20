Джерело - Чемпіон.
Зіркова українська каратиста Анжеліка Терлюга після перемоги на Всесвітніх іграх-2022 відправилась на відпочинок на берег Чорного моря.
Тіло та фігура одеситки вражають.
Переглянути цей допис в Instagram
Анжеліка Терлюга (карате)
- Народилася в Одесі;
- Віцечемпіонка Олімпійських ігор у Токіо-2020;
- Чемпіонка та віцечемпіонка Всесвітніх ігор;
- Багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів світу та Європи;
- Багаторазова переможниця найпрестижніших світових змагань;
- Двічі визнавалася нйакращою спортсменкою місяця в Україні;
- У 2021 році вийшла заміж за рідного брата азербайджанської каратистки Ірини Зарецької - Володимира.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua