Джерело - Чемпіон.

Зіркова українська каратиста Анжеліка Терлюга після перемоги на Всесвітніх іграх-2022 відправилась на відпочинок на берег Чорного моря.

Тіло та фігура одеситки вражають.

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Анжеліка Терлюга (карате)

Народилася в Одесі;

Віцечемпіонка Олімпійських ігор у Токіо-2020;

Чемпіонка та віцечемпіонка Всесвітніх ігор;

Багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів світу та Європи;

Багаторазова переможниця найпрестижніших світових змагань;

Двічі визнавалася нйакращою спортсменкою місяця в Україні;

У 2021 році вийшла заміж за рідного брата азербайджанської каратистки Ірини Зарецької - Володимира.

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