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Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО

Сьогодні 10:13 Андрій Дунець 2469 0
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО
#Аталанта, #Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Українець Руслан Маліновський продовжує феєрити під час передсезонної підготовки Аталанти. Цього разу жертвою нашого півзахисника став аматорський клуб Валлі Бергамаске.

Аталанта забила 10 сухих голів.

Зокрема, на 49-й хвилині Маліновський асистував Жеремі Бога, а ось на 69-й та 86-й хвилинах забивав сам. Відео голів пропонуємо до вашої уваги:

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