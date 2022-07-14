Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Українець Руслан Маліновський продовжує феєрити під час передсезонної підготовки Аталанти. Цього разу жертвою нашого півзахисника став аматорський клуб Валлі Бергамаске.

Аталанта забила 10 сухих голів.

Зокрема, на 49-й хвилині Маліновський асистував Жеремі Бога, а ось на 69-й та 86-й хвилинах забивав сам. Відео голів пропонуємо до вашої уваги:

Дивіться також: Маліновський зробив дубль у контрольному матчі за Аталанту ВІДЕО

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua