"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО

Джерело - Чемпіон.

Футболіст національної збірної України та Аталанти Руслан Маліновський звернувся до російських окупантів після теракту у Вінниці.

Варвари ракетами атакували самісінький центр міста, влучивши в Будинок Офіцерів та діагностичний центр. Місцева влада вже повідомляє про близько 20 жертв.

Маліновський красномовно відреагував на це у своєму сторіз Інстаграма:

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