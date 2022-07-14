"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО

Джерело - Чемпіон.
Футболіст національної збірної України та Аталанти Руслан Маліновський звернувся до російських окупантів після теракту у Вінниці.
Варвари ракетами атакували самісінький центр міста, влучивши в Будинок Офіцерів та діагностичний центр. Місцева влада вже повідомляє про близько 20 жертв.
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Маліновський красномовно відреагував на це у своєму сторіз Інстаграма:
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