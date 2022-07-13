Українець подякував усім, хто його підтримував

Джерело - Чемпіон.

Гравець збірної України Андрій Ярмоленко попрощався з вболівальниками Вест Гема.

"Дякую всім уболівальникам та співробітникам Вест Гема за всю вашу підтримку протягом усього часу, коли нічого не виходило. Але було багато щасливих та приємних моментів, за які я вдячний усім, хто був зі мною та підтримував мене. Дякую вам усім, ваш Ярмо", - зазначив Ярмоленко.

Thanks to all you fans and people @westham, for all your support throughout the whole time, it didn't work out. But there were many happy and pleasant moments for which I am grateful to everyone who was with me and supported me. Thank you all, your Yarmo❤️‍🩹 pic.twitter.com/8Ohkl24idt — Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_7) July 13, 2022

Ярмоленко виступав за Вест Гем з травня 2018 року. Вінгер забив 13 м’ячів у 86 матчах молотобійців. Нагадаємо, що 32-річний вінгер підписав річний контракт з Аль-Айном із ОАЕ.

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