Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пауерліфтингу, яка тріумфально виступила на Всесвітніх іграх-2022 в американському Бірмінгемі, присвятила здобуті медалі українським військовим, які боронять Вітчизну від російської орди.

Відповідний допис на своїй сторінці в Facebook зробив президент Національної федерації пауерліфтингу України IPF Сіражутдін Базаєв.

"Слава Збройним силам України! Слава Героям України!

Усі нагороди Всесвітніх Ігор 2022 року присвячені нашим героїчним захисникам! Щира подяка від всієї нашої пауерліфтерської спільноти за можливість тренуватися і гідно представляти нашу країну на міжнародної арені!", - зазначив функціонер.

Пауерліфтери зробили спільне фото в футболках з написом: "Моя віра, наша сила - ЗСУ".

Українські майстри пауерліфтингу здобули в Бірмінгемі 7 медалей - 2 золоті, 1 срібну та 4 бронзові, повторивши медальний доробок Всесвітніх ігор-2017.

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