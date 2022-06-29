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"Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО

Сьогодні 18:58 Андрій Дунець 184 0
"Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО
#Вацко, #Євро - 2020, #Євро-2021, #Збірна України з футболу, #Збірна Швеції з футболу

Джерело - Чемпіон.

29 червня 2021 року на стадіоні Гемпден Парк у Глазго збірна України грала проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Підопічні Андрія Шевченка перемогли з рахунком 2:1, досягнувши другого найбільшого успіху у власній історії. Втім, не лише на полі вирували пристрасті. Згадаймо, як за Україну вболівав коментатор того матчу - Віктор Вацко - під час вирішального голу Артема Довбика в овертаймі.

 

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