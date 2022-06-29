Джерело - Чемпіон.

29 червня 2021 року на стадіоні Гемпден Парк у Глазго збірна України грала проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Підопічні Андрія Шевченка перемогли з рахунком 2:1, досягнувши другого найбільшого успіху у власній історії. Втім, не лише на полі вирували пристрасті. Згадаймо, як за Україну вболівав коментатор того матчу - Віктор Вацко - під час вирішального голу Артема Довбика в овертаймі.

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