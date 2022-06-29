Головне
Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023
Вчора 23:09 564
Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно
Сьогодні 09:39 259
Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови
Сьогодні 09:25 396
Динамо на зборах зіграє з бельгійським клубом
Сьогодні 08:39 282
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги
Вчора 15:23 575
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду
Вчора 11:18 615
Ван Леувен - головний тренер Зорі
Вчора 10:43 621
Долгополов: росію слід визнати терористичною державою
27.06.2022 19:55 376
Вацко назвав наступного тренера Шахтаря
27.06.2022 19:40 1321
Мотор пропустить наступний сезон Ліги чемпіонів
27.06.2022 17:37 445
Блоги
Ейфорія у Глазго: рік тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 ВІДЕО
Ейфорія у Глазго: рік тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 13:16 117
Народження СуперМаріо: легендарному дублю Балотеллі на Євро-2012 - 10 років ВІДЕО
Народження СуперМаріо: легендарному дублю Балотеллі на Євро-2012 - 10 років ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:18 459
Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО
Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО Андрій Дунець
27.06.2022 18:47 4537
Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики
Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики Андрій Дунець
26.06.2022 20:41 1816
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
26.06.2022 12:02 2934
Гол Маліновського Ювентусу визнано одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО
Гол Маліновського Ювентусу визнано одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО Андрій Дунець
21.06.2022 12:48 2401
Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО
Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО Андрій Дунець
20.06.2022 19:20 5500
Біль і ненависть. 10 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича
Біль і ненависть. 10 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича Valeriy Ruchka
19.06.2022 19:07 6168 1
Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО
Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО Андрій Дунець
17.06.2022 19:01 1033
Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою
Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою Андрій Дунець
17.06.2022 17:49 3107
Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО
Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО Андрій Дунець
16.06.2022 14:50 1362
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
15.06.2022 22:17 5681 1
"Я записав звернення до Путіна, але ніхто його не опублікував", - ексфутболіст збірної росії виступив проти війни ВІДЕО
"Я записав звернення до Путіна, але ніхто його не опублікував", - ексфутболіст збірної росії виступив проти війни ВІДЕО Андрій Дунець
15.06.2022 16:39 2389
16-річна українка розгорнула прапор полку Азов на п'єдесталі боксерського турніру в Угорщині ВІДЕО
16-річна українка розгорнула прапор полку Азов на п'єдесталі боксерського турніру в Угорщині ВІДЕО Андрій Дунець
15.06.2022 15:27 2900
Після матчу Україна - Ірландія на поле вибігли кілька фанів із фаєрами ВІДЕО
Після матчу Україна - Ірландія на поле вибігли кілька фанів із фаєрами ВІДЕО Андрій Дунець
15.06.2022 07:00 1701
Прямі трансляції

Ейфорія у Глазго: рік тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 ВІДЕО

Сьогодні 13:16 Андрій Дунець 118 0
Ейфорія у Глазго: рік тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 ВІДЕО
#Євро - 2020, #Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко, #Артем Довбик, #Збірна Швеції з футболу

Джерело - Чемпіон.

29 червня 2021 року на стадіоні Гемпден Парк у Глазго збірна України грала проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Збірна України здобула драматичну перемогу з рахунком 2:1. Героями зустрічі стали Олександр Зінченко та Артем Довбик. Останній відзначився вирішальним голом у додатковий час після того, як вийшов на заміну.

В 1/4 фіналу збірна України без шансів поступилася з рахунком 0:4 майбутнім фіналістам - англійцям.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Іванісеня відновив виступи за російський клуб Іванісеня відновив виступи за російський клуб 647
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги 575
Зінченко зацікавив Челсі Зінченко зацікавив Челсі 606
Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії 1494
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 29 червня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 29 червня 607
Шахтар не заплатить Дніпро-1 за перехід Йовичевича Шахтар не заплатить Дніпро-1 за перехід Йовичевича 566
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 27940
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58490
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 86789
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6304
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24614
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 81002