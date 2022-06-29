Ейфорія у Глазго: рік тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

29 червня 2021 року на стадіоні Гемпден Парк у Глазго збірна України грала проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Збірна України здобула драматичну перемогу з рахунком 2:1. Героями зустрічі стали Олександр Зінченко та Артем Довбик. Останній відзначився вирішальним голом у додатковий час після того, як вийшов на заміну.

В 1/4 фіналу збірна України без шансів поступилася з рахунком 0:4 майбутнім фіналістам - англійцям.

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