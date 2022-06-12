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Зінченко дотепним жартом попрощався з Пятовим у збірній України

Сьогодні 15:12 Андрій Твердохліб 382 0
Зінченко дотепним жартом попрощався з Пятовим у збірній України
#Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко, #Андрій Пятов

Джерело - Чемпіон.

Кар'єра в збірній України Андрія Пятова - приклад для наслідування та мотивація до самовдосконалення.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook гравець збірної України Олександр Зінченко.

"Коли цей легендарний футболіст вже грав за збірну України, мені було десять і я підкорював стадіони Житомирської області (посмішка).

Його кар’єра у збірній - це приклад для наслідування та мотивація для самовдосконалення. Будучи першим номером збірної України, він багато років виконував найскладніше спортивне завдання. Утримувався на вершині та перевершував себе учорашнього.

Найкрасивіше прощання - це коли ще є, що сказати, але ти йдеш під овації. Він би точно ще був корисним збірній, але ми поважаємо його рішення і дякуємо за чудову кар’єру", - зазначив футболіст.

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Публикация от Oleksandr Zinchenko 🇺🇦 (@o.zinchenko_11)

Напередодні Андрій Пятов провів останній матч за збірну України проти збірної Вірменії (3:0), у якому в 47-ме (рекорд - ред.) залишив свої ворота "сухими".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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