Джерело - Чемпіон.
Збірна України забила другий гол у ворота збірної Вірменії у матчі Ліги націй. На 77-й хвилині після вишуканої "стінки" відзначився Олександр Караваєв.
Перший гол на рахунку Руслана Маліновського.
- У стартовій грі підопічні Петракова в гостях мінімально перемогли команду Ірландії (0:1);
- Вірмени зіграє вже два матчі. У першій грі виграли в Ірландії (1:0), у другій - програли Шотландії (2:0).
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