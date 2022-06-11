Джерело - Чемпіон.

Збірна України забила другий гол у ворота збірної Вірменії у матчі Ліги націй. На 77-й хвилині після вишуканої "стінки" відзначився Олександр Караваєв.

Перший гол на рахунку Руслана Маліновського.

У стартовій грі підопічні Петракова в гостях мінімально перемогли

Вірмени зіграє вже два матчі. У першій грі виграли в Ірландії (1:0), у другій - програли Шотландії (2:0).

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