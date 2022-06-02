Джерело - Чемпіон.

Збірна Шотландії у Twitter привітала Україну з перемогою у стиковому матчі (3:1).

"Вітаємо Україну. Ми були суперниками 90 хвилин на полі сьогодні ввечері, але продовжуємо бути солідарними з вами зараз", - сказано в повідомленні.

Congratulations to Ukraine 🇺🇦



We were opponents for 90 minutes on the pitch tonight, but continue to stand in solidarity with you now.#SCOUKR pic.twitter.com/DvTMtVLIsx — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 1, 2022

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