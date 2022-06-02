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Збірна Шотландії привітала Україну: Ми були суперниками на полі

Сьогодні 12:24 Віктор Слюсаренко 122 0
Збірна Шотландії привітала Україну: Ми були суперниками на полі
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

Збірна Шотландії у Twitter привітала Україну з перемогою у стиковому матчі (3:1). 

"Вітаємо Україну. Ми були суперниками 90 хвилин на полі сьогодні ввечері, але продовжуємо бути солідарними з вами зараз", - сказано в повідомленні.

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