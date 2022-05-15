Чарло впевнено переміг Кастаньйо: відео нокауту

Американський боксер у реванші здобув дострокову перемогу у десятому раунді

Джерело - Чемпіон.

У Лос-Анджелесі на арені Dignity Health Sports Park Джермелл Чарло переміг Браяна Кастаньйо.

В об'єднавчому поєдинку американський боксер отримав дострокову перемогу технічним нокаутом.

Чарло вдалося зупинити свого опонента у десятому раунді. Американець лівим контрхуком відправив Кастаньйо на підлогу рингу, аргентинський боєць піднявся, але практично відразу знову опинився на канвасі, після чого рефері вирішив зупинити поєдинок.

Джермелл Чарло став абсолютним чемпіоном у першій середній вазі, додавши до своїх титулів WBA, WBC та IBF пояс WBO.

Jermell Charlo stops Brian Castano ‼️ Great fight where Charlo showed excellent boxing skills 👑 #CharloCastano2 pic.twitter.com/NlzD3iXCiG — No Nonsense Boxing (@NNBoxing) May 15, 2022

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