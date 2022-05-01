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28 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика

Сьогодні 09:59 Valeriy Ruchka 11908 1
28 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика

Джерело - Чемпіон.

Найкращий гонщик в історії Формули 1, великий чемпіон і Людина Дощу: ось як характеризували Сенну любителі автоспорту. Всього за десять років виступів він виграв 41 гонку і завоював 65 поул-позицій. Айртон Сенна був визнаним майстром кваліфікацій свого часу.

У віці 34 років Сенна загинув в аварії на Гран-прі Сан-Марино в Імолі, і спорт втратив одного зі своїх найулюбленіших героїв.

Остання гонка Сенни

У 1994 році Сенна перейшов із Макларена у команду Вільямс-Рено, яку вважали на той час найсильнішою в чемпіонаті Формули-1. Сенна доволі непогано розпочав сезон, проте перегони 1 травня закінчилися для нього трагічно.

Неприємні події траплялися на цих перегонах впродовж усього вікенду. Під час суботньої кваліфікації розбився австрійський гонщик Роланд Ратценбергер. Ця смерть шокувала всіх. До цього, впродовж 12 років ніхто на цій трасі не гинув. З ініціативи Айртона були скликані загальні збори, на яких він піднімав питання підвищення безпеки перегонів. Учасники цих зборів згадували, що Сенна поводився дуже нервово і неврівноважено, наче щось передчував.

Жодні заходи безпеки не змогли запобігти трагічному закінченню гонки. На сьомому колі Айртон Сенна на величезній швидкості врізався у стіну. Швидкість машини на той момент була близько 218 кілометрів на годину. Айртона дістали з уламків і на вертольоті доправили до шпиталю. Після проведення обстеження лікарі зрозуміли, що мозок Айртона мертвий і шансів на його вихід з коми немає.

Смерть Сенни стала трагедією для багатьох уболівальників у всьому світі, і особливо в Бразилії. Бразильський уряд оголосив триденний національний траур. У день похорону Сенни в Сан-Паулу траурну процесію супроводжували декілька мільйонів чоловік.

Останнє коло в житті Айртона Сенни

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