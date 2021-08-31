Відео дня. Легендарний Буффон своїми сейвами вирвав перемогу для команди

Джерело - Чемпіон.

У другому турі Серії Б (друга за силою італійська футбольна ліга) Парма приймала Беневенто. До господарів улітку повернувся легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон після 20-річної відсутності.

В цьому матчі ветеран зберіг власні ворота сухими, виконавши кілька справді чудових сейвів. А команда в компенсований час ще й вирвала перемогу завдяки голу Валентіна Міхайла. Усе це шаленство ви можете оцінити на відео нижче:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝔾𝕀𝔸ℕ𝕃𝕌𝕀𝔾𝕀 𝔹𝕌𝔽𝔽𝕆ℕ 𝕀ℝ𝔸ℕ𝕀𝔸ℕ (@buffon.ir1)

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