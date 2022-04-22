Джерело - Чемпіон.

Легендарний американський боксер Майк Тайсон відлупцював одного зі своїх попутчиків на борту літака.

Про це повідомляє Fightnews.

Інцидент стався на рейсі Сан-Франциско - Маямі.

"На жаль, у містера Тайсона стався інцидент на борту літака з агресивним пасажиром, який почав докучати йому, а також жбурнув у нього пляшку з водою, коли той перебував у своєму кріслі", - прокоментував епізод один із представників ексчемпіона світу у важкій вазі виданню TMZ Sports.

Раніше ми повідомляли, що американський блогер викликав на бій Майка Тайсона.

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