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Не жартуйте із Залізним Майком: Тайсон побив чоловіка в літаку

Сьогодні 09:58 Андрій Твердохліб 693 0
Не жартуйте із Залізним Майком: Тайсон побив чоловіка в літаку
#Майк Тайсон

Джерело - Чемпіон.

Легендарний американський боксер Майк Тайсон відлупцював одного зі своїх попутчиків на борту літака.

Про це повідомляє Fightnews.

Інцидент стався на рейсі Сан-Франциско - Маямі.

"На жаль, у містера Тайсона стався інцидент на борту літака з агресивним пасажиром, який почав докучати йому, а також жбурнув у нього пляшку з водою, коли той перебував у своєму кріслі", - прокоментував епізод один із представників ексчемпіона світу у важкій вазі виданню TMZ Sports.

Раніше ми повідомляли, що американський блогер викликав на бій Майка Тайсона.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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