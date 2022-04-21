Команди Ф'юрі та Вайта ледь не побилися під час дуелі поглядів ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC, британець Тайсон Ф'юрі (31-0-1, КО 22), захищатиме титул у поєдинку проти свого співвітчизника Ділліана Вайта (28-2-0, КО 19). Напередодні боксери провели традиційну гарячу дуель поглядів.

Між командами спортсменів раптово виникла словесна суперечка, яка, втім, не переросла у щось більше. Ситуацію майстерно розрядив харизматичний Ф'юрі, а в кінці боксери навіть посміхнулися одне одному та потисли руки.

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Сам бій відбудеться у ніч проти 24 квітня на стадіоні Вемблі у Лондоні.

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