Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 квітня, для українців на Іграх Нескорених у Гаазі насичений день на події.

Український екіпаж - Іван Герецун і Родіон Сітдіков показали клас на Driving Challenge від Jaguar. Наші friends and family вболівали з усіх сил і заряджали вболівальників від решти націй підтримувати нас і скандувати: "Україна! Україна!"

Раніше збірна України візьме участь в Іграх Нескорених, які відбудуться в нідерландській Гаазі з 16 по 22 квітня.

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