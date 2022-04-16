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Ігри Нескорених: Герецун та Сітдіков показали клас на Driving Challenge від Jaguar

Сьогодні 16:11 Віктор Слюсаренко 161 0
Ігри Нескорених: Герецун та Сітдіков показали клас на Driving Challenge від Jaguar

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 квітня, для українців на Іграх Нескорених у Гаазі насичений день на події.

Український екіпаж - Іван Герецун і Родіон Сітдіков показали клас на Driving Challenge від Jaguar.  Наші friends and family вболівали з усіх сил і заряджали вболівальників від решти націй підтримувати нас і скандувати: "Україна! Україна!" 

Раніше збірна України візьме участь в Іграх Нескорених, які відбудуться в нідерландській Гаазі з 16 по 22 квітня.

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