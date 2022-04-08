Джерело - Чемпіон.

На початку трансляції поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи між Вест Гемом та Ліоном камери показували лондонський стадіон, який виконував легендарний гімн господарів "I'm forever blowing bubbles", що супроводжувався написами з українською символікою на табло та на рекламних щитах.

Звісно ж, російський Матч ТВ оперативно (втім, не дуже й оперативно) в моменти, коли на екрані з'являлась синьо-жовта символіка, перемикав картинку на показ записаних кадрів 30-хвилинної давнини, коли трибуни були ще напівпорожніми. Також з'явилася традиційна попереджувальна табличка із написом, що в трансляції можуть бути заборонені в рф організації і т. п.

Виглядало жалюгідно, але ж нічого нового. Цікаво, чи скаже тепер Александер Чеферін, що "немає підстав забороняти трансляції єврокубків у росії"?

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