Гол українця Андрія Ярмоленка, забитий у матчі 29-го туру АПЛ у ворота Астон Вілли, визнаний Вест Гемом найкращим голом місяця.

Зазначимо, що Вест Гем у тому матчі переміг з рахунком 2:1, а Ярмоленко перервав затяжну серію без голів.

There could only be one winner…



March’s @SkyeCloudLTD Goal of the Month goes to @Yarmolenko_7! 👏 pic.twitter.com/AMcAw5JXcF