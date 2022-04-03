Джерело - Чемпіон.

Гол українця Андрія Ярмоленка, забитий у матчі 29-го туру АПЛ у ворота Астон Вілли, визнаний Вест Гемом найкращим голом місяця.

Зазначимо, що Вест Гем у тому матчі переміг з рахунком 2:1, а Ярмоленко перервав затяжну серію без голів.

There could only be one winner…



March’s @SkyeCloudLTD Goal of the Month goes to @Yarmolenko_7! 👏 pic.twitter.com/AMcAw5JXcF — West Ham United (@WestHam) April 2, 2022

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