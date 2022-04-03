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Вест Гем визнав гол Ярмоленка у ворота Астон Вілли найкращим у березні

Сьогодні 08:08 Віктор Слюсаренко 245 0
Вест Гем визнав гол Ярмоленка у ворота Астон Вілли найкращим у березні
#Вест Гем, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Гол українця Андрія Ярмоленка, забитий у матчі 29-го туру АПЛ у ворота Астон Вілли, визнаний Вест Гемом найкращим голом місяця.

Зазначимо, що Вест Гем у тому матчі переміг з рахунком 2:1, а Ярмоленко перервав затяжну серію без голів.

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