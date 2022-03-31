Провідний статистичний онлайн-ресурс припинив висвітлювати змагання в росії

Джерело - Flashscore.

Провідний онлайн-сервіс спортивних результатів та статистики Flashscore припиняє висвітлення російських змагань.

Про це повідомили в самому сервісі.

"Шановні користувачі, засуджуючи російське вторгнення в Україну ми наразі припиняємо висвітлення російських змагань."

Раніше ми повідомляли, що Рада ФІФА ратифікувала пункти свого рішення про ізоляцію російського футболу.

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