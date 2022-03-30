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Фанати Нігерії влаштували погром на стадіоні після невиходу на чемпіонат світу

Сьогодні 09:39 Віктор Слюсаренко 140 0
Вболівальників довелося розганяти сльозогінним газом
Фанати Нігерії влаштували погром на стадіоні після невиходу на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Нігерії поступилася команді Гани у плей-оф відбору на ЧС-2022 у Катарі. Друга гра завершилася нічиєю 0:0 (перший матч 1:1).

За правилом виїзного гола до основного раунду чемпіонату світу вийшла Гана. Нігерія вперше з 2006 року не виступить на чемпіонаті світу.

Після гри розчаровані вболівальники Нігерії влаштували на стадіоні хаос. Сотні з них прорвалися з трибун на полі та почали громити все, що траплялося під руки та під ноги. Службам порядку довелося застосувати сльозогінний газ.

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